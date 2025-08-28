Eres fan de la Champions League: estos son los 10 datos que debes conocer

Una nueva edición del torneo más importante de clubes a lo largo del mundo se acerca y el sorteo ya dejó completamente extasiados a todos los fanáticos del futbol europeo. Por ello, resulta totalmente necesario leer este artículo y saber qué tan fanático se puede ser con la Champions League. ¿Conocías todos los datos aquí puestos?

Los máximos goleadores en la historia de la Champions League

¿Cuáles son los 10 datos que todo fan de la Champions League debe saber?

La edición 2025-26 será la segunda donde el nuevo formato avalado por la UEFA se accionará. En general la gente quedó contenta con lo ofrecido y para la presente temporada hay muchas historias dignas de contar. Por ello estos 10 datos curiosos forman parte de la información que todo buen seguidor de la UCL debe tener anotadas o memorizadas para presumir con los amigos.

El primer partido de la antes llamada Copa de Europa se concretó en 1955. Dicho encuentro terminó Real Madrid 4-3 Stade de Reims.

En total, son 24 los clubes que han levantado este torneo, esto con más de 500 participantes a lo largo de los años.

El club más ganador de las "Orejonas" es el Real Madrid, que hasta el inicio de esta edición suma 16 trofeos de monarca.

El máximo goleador de la competición es Cristiano Ronaldo (todas las fases) con 140 dianas.

El máximo asistidor en la historia de la Champions League también es Cristiano Ronaldo , esto con 42 pases de gol completados.

El jugador con más apariciones en partidos de Champions es el alemán, Thomas Müller, el cual consiguió un total de 163 partidos disputados.

El estratega que más juegos dirigidos tiene en la UCL es Carlo Ancelotti, que cerró su cuenta en 218 encuentros.