Del desierto a la selva: cómo la guerra en Medio Oriente movió el GP de Bahréin

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió un cambio logístico sin precedentes. Después de que se cancelara la fecha original en abril por los conflictos en Medio Oriente, la carrera se reprogramó para el primer fin de semana de octubre.

La nueva sede elegida es el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, un trazado que se encuentra a más de seis mil kilómetros del destino original.

Esta mudanza generó una reestructuración comercial muy particular para la máxima categoría. Los promotores llegaron a un acuerdo para alquilar el circuito malayo y garantizar así la celebración del evento.

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Gracias a este modelo logístico, los organizadores originales conservan los derechos comerciales, la venta de boletos y todos los ingresos del fin de semana. Por ello, la competencia mantiene oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin, aunque los monoplazas corran en el sudeste asiático.

A nivel deportivo, el cambio de sede representa un desafío técnico mayor para las escuderías. Pilotos e ingenieros deben ajustar la configuración de los autos, pensados inicialmente para el calor seco y la arena del desierto de Sakhir.



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Ahora enfrentarán las condiciones tropicales de Sepang, conocidas por su alta humedad y el constante riesgo de lluvias torrenciales. Además, esta contingencia marca el regreso de la Fórmula 1 a Malasia, una pista muy técnica que no figuraba en el campeonato mundial desde 2017.

El contexto geopolítico que forzó este traslado mantiene en alerta a la directiva de cara al cierre de año. La Fórmula 1 sigue de cerca la situación regional, ya que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi están agendados para finales de noviembre y principios de diciembre.

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Fórmula 1: Gran Premio de Bahréin (reubicado) fecha y hora

La máxima categoría vuelve a Malasia este fin de semana bajo circunstancias extraordinarias. La FIA y la FOM tomaron la decisión de trasladar el evento a Sepang en respuesta directa a la situación en Medio Oriente.



Carrera: Domingo 4 de octubre de 2026

Domingo 4 de octubre de 2026 Hora: 01:00 AM (tiempo del centro de México) / 15:00 hrs local

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