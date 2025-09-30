Chelsea 1-0 Benfica: Victoria blue para salir del fondo en la UEFA Champions League

El Chelsea volvió a la senda del triunfo en la UEFA Champions League tras derrotar al Benfica 1-0 gracias a un autogol de Richard Ríos en el primer tiempo. El ex jugador del Palmeiras no pudo detener su carrera en un tiro centro de Garnacho y ello fue suficiente para que las tres unidades se quedarán en Londres. La era de José Mourinho inició con el pie izquierdo en Lisboa.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bayern Múnich por un resultado de 1 a 3.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica viene de caer derrotado 2 a 3 ante Qarabag.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y fue Chelsea quien ganó 2 a 1.

Daniel Siebert es el elegido para dirigir el partido.

Horario Chelsea y Benfica, según país