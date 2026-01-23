Chivas todavía busca permiso de la FIFA para jugar una posible liguilla en el Estadio Akron

Chivas mantiene intensas negociaciones con autoridades de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para lograr que el Estadio Akron sea la sede de sus posibles partidos de Liguilla en el Clausura 2026, evitando así el traslado al Estadio Jalisco, recinto del que el Rebaño también posee un porcentaje de propiedad.

🔴⚪️ Jueves de trabajo en las instalaciones de Verde Valle 🐐 pic.twitter.com/LrietOWZRa — CHIVAS (@Chivas) January 22, 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha iniciado el torneo de manera impecable, con tres victorias consecutivas que le otorgan 9 unidades y el liderato general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 3. Este arranque perfecto ha disparado las expectativas de clasificación a la fase final: en los casinos deportivos, el momio para que Chivas termine entre los 8 mejores de la tabla general es de -2000, lo que equivale a aproximadamente un 95% de probabilidades de estar en la liguilla.

El motivo por el que Chivas tendría que dejar de jugar en el Estadio Akron

Sin embargo, el gran obstáculo es la preparación del Estadio Akron para la Copa del Mundo FIFA 2026. La FIFA exige el control total de las sedes mundialistas con un mes de anticipación al inicio del torneo, programado para el 11 de junio de 2026. Por ello, a partir de los primeros días de mayo, el inmueble no podría albergar actividad alguna, ya que el 11 de junio recibirá el primer partido de los cuatro que se disputarán en Guadalajara: Corea del Sur vs. el ganador del repechaje europeo (Grupo A).

Desde el club rojiblanco argumentan que permitir los juegos de liguilla en el Akron representaría un ensayo general ideal para el Mundial. Se podría probar la logística completa: accesos al estadio, operación de las nuevas zonas de hospitality, tribuna de medios, sala de prensa, puntos de venta y demás aspectos operativos que serán clave durante la justa mundialista.

La decisión final aún permanece en el aire y bajo análisis conjunto entre la FIFA, la FMF y el propio Guadalajara. De no obtener el permiso, el Rebaño tendría que mudarse al Estadio Jalisco para cualquier duelo de eliminación directa, un escenario que ya se baraja como alternativa principal en caso de clasificar.