OFICIAL: Chivas confirma su segundo refuerzo BOMBA para el Clausura 2026

El conjunto de Chivas confirmó a través de sus redes sociales a su segundo refuerzo BOMBA para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El rebaño dio a conocer de forma oficial que Ricardo Marín regresa al equipo para ser pieza clave en el ataque para Gabriel Milito.

"BIENVENIDO DE VUELTA, 4K @Richymarin19.

regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado".

🇦🇹 BIENVENIDO DE VUELTA, 4K🔥 @Richymarin19 regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado 👊🏻

Los jugadores con los que se peleará un lugar Ricardo Marín

Las Chivas buscan tener un plantel competivivo para poder pelear por el título en el Clausura 2026, con la salida de Javier 'Chicharito' Hernández y de Cade Cowell, Ricardo Marín tiene nuevamente un lugar en el equipo pero se tendrá que ganar la titularidad ante jugadores como Armando González y con Ángel Sepúlveda que esta cerca de ser nuevo jugador del rebaño.

La hormiga ha sido el delantero títular del equipo, terminó siendo campeón de goleo en el Apertura 2025 y se ve dificil que le ganen el lugar con la gran proyección y expectativa que se ha generado a su entorno.

Por otra parte, llegaría al equipo Ángel Sepúlveda que busca poder colarse a ser uno de los delanteros para el Mundial de 2026, por lo que buscaría ser titular.

Los números de Ricardo Marín en la Liga BBVA MX

Ricardo regresa a las Chivas luego de estar dos torneos fuera del equipo. En su etapa con Puebla logró disputar un total de 32 encuentros en los que marcó nueve goles y dio tres asistencias.

Un fubtolista que ha destacado por su calidad de cara al arco pues a sus 27 años registar un total de 314 partidos jugados en los que ha marcado 111 goles y ha dado 11 asistencias.

