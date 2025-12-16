ÚLTIMA HORA: Ronado en la mira de Pumas para el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional busca iniciar su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026 con plantilla completa y ya desde temprano empezó a negociar en el mercado de transferencias. Ronaldo Martínez es el nombre que está en la carpeta de los Pumas para reforzar su ataque, aunque parece la transacción no será tan sencilla.

El delantero paraguayo de 29 años milita en el Platense del futbol argentino y acaba de renovar su vínculo hasta 2027 con su actual equipo, por lo que Universidad Nacional tendrá que negociar por su carta. Según el portal Transfermarkt, su valor está en dos y medio millones de euros y la negociación podría avanzar si el equipo mexicano se acerca a dicha cantidad.

Sus números

El ex jugador de Cerro Porteño registra 22 anotaciones y ocho asistencias en 122 juegos con el Calamar, siendo su mejor temporada como futbolista profesional. Pasó por The Strongest de Bolivia, Resistencia, el mismo Cerro y parece que encontró su versión goleadora en el balompié de la Argentina. Asimismo, el ariete podría ser la respuesta del club del Pedregal a la lesión de José Juan Macías y a los problemas musculares por parte de Guillermo Martínez.

Por si fuera poco, la directiva ahora encabezada por Antonio Sancho ya tendría cerrado a un futbolista campeón de la Copa Libertadores recientemente y a dos jugadores mexicanos, uno con pasado en el futbol de Europa. Con ello, Pumas estraría tomando forma de cara a un nuevo torneo liguero y en el que encarará también la Concacaf Champions Cup.