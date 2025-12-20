Chivas DESPIDE a leyenda del equipo días después de anunciar la baja de Chicharito

Este sábado 20 de diciembre del 2025, el conjunto de Chivas confirmó en sus redes sociales la salida de Isaac Brizuela. Tras 11 años en el club, a sus 35 años, el atacante sale del rebaño.

El Club dio a conocer la salida del futbolista con tres publicación en las que le dedicó varias palabras por su carrera en el club. En la primera publicación, informó su salida del equipo en la que destacaron su profesionalismo, calidad humana y entrega con el equipo.

Destacaron todos los titulos que logró ganar con el equipo cinco trofeos de los cuales son: Copa MX del Apertura 2015, la SuperCopa MX 2015-16, campeón del Clausura 2017 de la Liga BBVA MX y de la Copa MX 2017 y la Liga de Campeones de Concacaf 2018.

"A nuestra afición y medios de comunicación,

El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado.

Desde que llegó en el Clausura 2015, el ‘Cone’ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados.

Isaac, dejas una huella imborrable en el club. Fuiste, eres y siempre serás un ChivaHermano distinguido.

Mucho éxito en tu camino".

El segundo posteo para Brizuela fueron un total de 11 fotos de momentos destacados del jugador.

Por último, publicaron un emotivo video con declaraciones del jugador y diferentes imagenes de los momentos que le tocó vivir como futbolista.

Los números que deja Isaac Brizuela en Chivas

Isaac deja el equipo luego de haber disputado un total de 339 partidos con el equipo en los que tuvo 22,820 minutos en el terreno de juego. Isaac logró marcar un ttoal de 25 goles y dar 34 asistencias con el equipo.

Deja un legado en el que logró marcar cinco títulos clave en ls historia del club.