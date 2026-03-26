ÚLTIMA HORA: Chivas firma a futbolista hasta 2030 en pleno Clausura 2026

Este jueves 26 de marzo del 2026, el conjunto de Chivas dio a conocer en sus redes sociales que ha logrado firmar a un jugador clave hasta 2030 durante la fecha FIFA de marzo en el Clausura 2026.

El rebaño informó que llegaron a un acuerdo con Daniel Aguirre para renovar su contrato hasta 2030 y así mantener el plantel con diferentes figuras que han logrado demostrar su calidad en el terreno de juego.

"El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado la continuidad de uno de sus pilares en el actual proyecto deportivo. Daniel Aguirre renovó su contrato con Chivas hasta 2030, como reconocimiento a su destacado rendimiento y al liderazgo mostrado dentro del terreno de juego".

🇦🇹 ¡DANIEL AGUIRRE PARA RATO! 😍El proyecto del Rebaño Sagrado se mantiene firme y asegura una de sus piezas fundamentales a largo plazo 🐐Toda la información 👉🏻 https://t.co/gSqYh7y8T6 pic.twitter.com/7bBsjqxCiu — CHIVAS (@Chivas) March 26, 2026

Daniel Aguirre se ha vuelto pieza clave en el once de Milito

En los últimos dos torneos, Daniel Aguirre se ha convertido en un futbolista clave para el equipo al ganarse la titularidad. Se ha vuelto un defensa central que aporta gran seguridad en la zona baja del equipo.

"Aunque al inicio de su carrera profesional se desempeñó principalmente como interior, con la llegada de Gabriel Milito se ha consolidado como un tercer central, principalmente por el costado derecho. Su rol en la estructura no es necesariamente el de un defensa convencional, pues constantemente llega a línea de fondo para ser opción en profundidad o para atraer a los marcadores rivales.

Desde el Apertura 2025 es titular indiscutible, ya que ha firmado grandísimas actuaciones gracias a su lectura de juego, capacidad para proyectarse como lateral con vocación ofensiva e incluso involucrarse en el centro del campo para apoyar en labores creativas y de recuperación".

El club destacó que la renovación es importante para consolidar la estructura del plantel y fortalecer la proyección del futbolista a sus 26 años.

"La renovación de Daniel Aguirre representa un paso importante en la consolidación de la estructura del plantel, además de fortalecer la proyección de un futbolista con grandes condiciones, que se ha identificado plenamente con el orgullo de ser Chiva".

Los números de Daniel Aguirre

Hasta el momento, Daniel Aguirre registra un total de 25 juegos disputados con el rebaño, contando juegos de la Liga BBVA MX y Leagues Cup. Tiene poco que logró ganarse la titularidad y ya ha conseguido acumular 1858 minutos en el terreno de juego.

Hasta el momento, ha logrado marcar tres goles y ha dado tres asistencias a pesar de ser un defensor. No ha recibido tarjeta roja con el equipo y tiene solo 11 tarjetas amarillas.

Daniel Aguirre en competencias oficiales con Chivas:

