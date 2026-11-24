El futbol mexicano tiene en las Chivas uno de sus clubes más importantes, pero en este 2026 tendrán una injerencia bastante particular en el futbol internacional. Y es que en estos momentos el futbol de Centroamérica está a la espera de la final de su torneo regional entre Alajuelense y Cartaginés, ambos de Costa Rica. Y allí, aparecen 3 ex jugadores del Rebaño Sagrado: Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Luis Olivas.

¿Qué fue de estos 3 ex jugadores de Chivas?

Quien lleva cerca de año y medio en Alajuelense y siendo protagonista goleador, es Ronaldo Cisneros. Este ariete siempre cargó mucha esperanza de la gente cuando defendió los colores rojiblancos, pero lamentablemente nunca dio el ancho. Sin embargo, en el club tico acumula 30 goles y seis asistencias en 66 encuentros que ha disputado hasta el momento. Es el hombre gol del club.

En segundo lugar, un refuerzo que se ha quedado corto para muchos de los que generaron expectativa alrededor de él, es Ángel Zaldívar. El ex Chivas llegó a inicios de 2026 y marcó solamente 7 goles y dio 3 pases para anotación en casi 40 partidos. La gente no está muy contenta con él, esperando que pueda demostrar mejores cosas para el cierre de año.

Mientras que Luis Olivas también tuvo que salir del Rebaño tras falta de oportunidades, y después de pasar por otros clubes de la Liga BBVA MX, llegó a Costa Rica en julio de este año con un histórico Cartaginés que se metió por primera vez a la final de este torneo. A pesar de tener molestias físicas desde agosto, parece que ya se recuperó por completo y es pieza clave para pensar en un título internacional a disputarse a principios de diciembre.

¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana donde jugarán estos ex Chivas?

Este torneo nació como una forma de fortalecer el futbol de Concacaf y se disputa desde 2023. Allí el dominio de Alajuelense ha sido total, pues han conquistado todas las ediciones. Por ello, sus rivales de liga quieren evitar un 4 trofeo de manera consecutiva cuando les enfrenten el próximo 2 y 6 de diciembre. La final será a ida y vuelta, donde Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar enfrentarán a un compatriota en búsqueda de un boleto a los octavos de final de la Concachampions en 2027.