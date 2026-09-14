El jugador que pasó de FRACASAR en Chivas a hoy ser reconocido internacionalmente

Chivas cuenta con uno de los planteles más importantes y trascendentes que existen en la actualidad en México, motivo por el cual muchos expertos consideran que tienen todo para conquistar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX después de diez años de espera.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Esta situación, sin embargo, es atípica para el Rebaño Sagrado, el cual había acostumbrado a sus aficionados tener plantillas un tanto endebles a través de jugadores que nunca pudieron dar el ancho en el equipo, y un ejemplo de lo anterior es Ronaldo Cisneros.

Ronaldo Cisneros, de fracasar en Chivas a ser reconocido internacionalmente

Fue rumbo al Clausura 2018 que Matías Almeyda pidió el fichaje de Ronaldo Cisneros proveniente de Santos Laguna, equipo que pidió alrededor de 5 millones por él. El jugador mexicano tuvo regularidad en el campo; sin embargo, nunca pudo consolidarse como un elemento importante en el club.

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Ronaldo Cisneros, con 4 goles, encabeza la carrera por el liderato de goleo ⚽️💪 pic.twitter.com/IxmqTMb5mT — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 8, 2026

Tras esta situación, la directiva de Chivas tomó la decisión de deshacerse de él y, después de un breve periodo de tiempo, Ronaldo optó por dejar la Liga BBVA MX para probar suerte en otros clubes de Centroamérica, la cual fue una decisión sumamente importante en su carrera.

Y es que, mediante el Alajuelense, Ronaldo Cisneros ha sido nominado como el mejor jugador de Costa Rica y como un elemento goleador del club centroamericano, hecho que le ha valido ser reconocido por la cuenta internacional de la Concachampions como un jugador a seguir en el país tico.

¿Cuáles fueron los números de Ronaldo Cisneros en Chivas?

Ronaldo Cisneros tuvo varios episodios en Chivas hasta antes de desvincularse definitivamente de Verde Valle, hecho que le ayudó a sumar un total de 81 compromisos oficiales en el Rebaño Sagrado. En estos, el delantero mexicano registró 11 anotaciones y cuatro pases a gol.