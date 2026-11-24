La Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de iniciar y las Chivas del Guadalajara son, sin duda, uno de los equipos candidatos al título gracias a la gran temporada que tuvieron, misma que ayudó al club a quedar entre los primeros tres lugares de la clasificación.

Parte de lo anterior deriva del gran nivel que varios de sus jugadores alcanzaron al mando de Gabriel Milito. De hecho, distintas estadísticas establecen que Chivas tiene a cinco de los mejores jugadores, al menos en cuanto a números se refiere, de cara al inicio de esta Liguilla.

¿Chivas tiene a cinco de los mejores jugadores rumbo a la Liguilla?

De acuerdo con información de la cuenta especializada Statisckicks, las Chivas del Guadalajara lideran con creces el apartado de los mejores jugadores con participación directa en goles o asistencias sin contar aquellas dianas que se lograron a través de la vía de los penales durante este año.

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La fuente detalla que el primer lugar en este rubro es Ricardo Martín, quien con 28 años y como centro delantero registra 11 participaciones directas a gol superando a Charly Rodríguez de Cruz Azul, mientras que en tercer lugar aparece Santiago Sandoval con las mismas contribuciones.

Otros jugadores que también destacan son Jordan Carrillo, aunque vale decir que la mayoría de sus aportaciones en este año se dieron con los Pumas de la UNAM. Finalmente, también sobresalen otros elementos como Bryan González y Roberto Alvarado con 10 y 9 participaciones, respectivamente.

¿Qué jugadores de estos cinco mencionados serán titulares con Chivas en la Liguilla?

De los cinco futbolistas antes mencionados, los jugadores que seguramente tendrán participación en el esquema titular de Gabriel Milito en la Liguilla son Roberto Alvarado, el Cotorro González, Santiago Sandoval y Ricardo Marín, mientras que Jordan Carrillo podría aguardar una oportunidad en el banquillo de suplentes.