Estos son TODOS los futbolistas de Chivas que jugaron con otras selecciones

El futbol mexicano tiene a las Chivas como un equipo único en su especie por la postura institucional de jugar solamente con futbolistas mexicanos. Sin embargo, esa situación ha vivido cuestionamientos alrededor de la historia… y en la actualidad muchos indican que eso es una mentira. Por ello, se recuerda a los futbolistas del Guadalajara que jugaron para otras selecciones mayores en tiempos recientes.

¿Qué futbolistas de Chivas jugaron para otras selecciones?

La polémica llegó al Rebaño Sagrado porque uno de sus futbolistas parece que defenderá el escudo de otra selección nacional. El caso es el de Anwar Ben Rhouma, muchacho de 21 años que llegó a mitad de 2026 para formar parte de la Sub-21. Se reporta que llegó la petición de llevarlo con la selección de Túnez para pelear por un boleto a los Juegos Olímpicos de 2028.

Sin embargo, recientemente las Chivas han visto polémicas similares con dos hombres: Cade Cowell y Santiago Ormeño.

Cade Cowell - El joven de 23 años es nacido en Estados Unidos e hizo toda su carrera internacional con ese país. El tema es que tiene ascendencia mexicana por su abuelo materno, pero Cowell tiene 11 partidos con la selección mayor de las barras y las estrellas.

El joven de 23 años es nacido en Estados Unidos e hizo toda su carrera internacional con ese país. El tema es que tiene ascendencia mexicana por su abuelo materno, pero Cowell tiene 11 partidos con la selección mayor de las barras y las estrellas. Santiago Ormeño - El ariete que brilló con Puebla entre 2021 y 2024, llegó a Chivas en 2022 pero en ese período decidió representar al Perú. Esto porque hubo interés de dicho seleccionado, al cual pudo representar gracias a su padre y su abuelo.

¿Quién es Anwar Ben Rhouma… último caso polémico de Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara acogió al delantero nacido en los Estados Unidos, pero que tiene padre tunecino y madre mexicana. En ese sentido, el delantero ha mostrado gran nivel en la Sub-21, marcando 11 goles en 15 partidos en la presente temporada. Por ello, parece un prospecto destacado para pensar en el futuro inmediato, ya sea con el Tapatío o con el primer equipo de las Chivas. Sin embargo, ahora se hizo tendencia por el llamado que habría hecho el seleccionado africano para el proceso con rumbo al 2028.