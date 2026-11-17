El Club Deportivo Guadalajara está en búsqueda de un delantero que les haga olvidar la ausencia de Armando González. El juvenil se convirtió en un elemento con mucho gol, situación que le hizo una pieza insustituible para el presente torneo. Aunque Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda han tenido sus oportunidades, incluso Gabriel Milito ha utilizado a Santiago Sandoval como falso ‘9’. Estos son los perfiles que se manejan en el entorno de Chivas de cara al 2027.

¿Quién será el gran ‘9’ de Chivas en el 2027?

El club tapatío ha batallado en demasía para encontrar a su gran referente en el ataque desde hace muchos años. El tener su limitante de contar con puros futbolistas mexicanos hace más difícil su labor. En este caso, ante la salida de Armando González, Guadalajara tiene estas opciones en casa… pues en el mercado muchos aseguran que ningún perfil les convence.

Jesús Hernández

El ariete de 22 años en estos momentos se encuentra en el Tapatío a préstamo. La carrera del juvenil incluye una cesión al Elche de España, donde trabajó incluso con el primer equipo. En ese sentido, se indica que Gabriel Milito tiene toda la confianza puesta en él. Por ello, se vería un proceso similar al que se llevó con la Hormiga. Aunque Armando sí era completamente de casa, destacó en las inferiores y se le dio la confianza en el primer equipo al mando del estratega argentino.

Cade Cowell

El nacido en California terminó su préstamo con el New York Red Bull, y en estos momentos se está decidiendo su futuro. En general se le vio con buenos ojos durante la temporada 2026 de la Major League Soccer, pero su precio de casi 4 millones de dólares haría complicado que los estadounidenses le compren. Ante eso, se abre como una opción para Milito, aunque el hombre de 23 años responde mejor cuando juega por los costados.

Armando León

En estos días, el ariete de 26 años ha estado en boca de todos y se indica que varios clubes al menos analizan la intención de repatriarlo. El ariete del NK Osijek fue convocado por primera vez a la selección mexicana y su ficha ha tenido una revalorización. Por ello, sería convencerlo de volver a la Liga BBVA MX, en medio de su grata estadía en el futbol de Croacia.