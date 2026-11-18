El futbol da muchas vueltas y es normal encontrarte gente que en el pasado te ayudó. En ese sentido, Matías Almeyda estaría pensando en la posibilidad de apostar por Cade Cowell para sus Rayados de Monterrey. El nacido en California estaría en una encrucijada de cara a su futuro, pues Chivas no le tendría en planes y los Red Bull de Nueva York no pagarán lo que pide el Guadalajara. El estratega argentino de los Rayados podría ser la salvación del californiano.

¿Matías Almeyda quiere fichar a Cade Cowell?

En medio de los rumores y silencios de parte de los clubes involucrados en el pasado reciente del futbolista nacido en California, algunos recordaron que Cade Cowell es un futbolista que ya fue dirigido por Matías Almeyda. El argentino fue quien le debutó cuando trabajó en el San José Earthquakes, situación que les vincula de manera especial.

Ante ese contexto, Cade Cowell luce como una opción interesante en el mercado, viendo que los Rayados de Monterrey seguirán en el proceso de limpia que Matías haría. En días recientes se ha indicado que la apuesta es de un proyecto con Almeyda al frente, situación que le daría nuevas oportunidades de fichajes.

El futbolista de 23 años viene de un 2026 donde jugó para el New York Red Bull de la MLS y donde se convirtió en un referente del club. Durante la temporada regular (pues no se metieron a los playoffs) jugó 32 partidos, participó en 2140 minutos, dio 7 asistencias y marcó en 4 oportunidades. Su perfil puede ser bastante explosivo y dinamitante, algo que podría cuadrar con las exigencias de Matías y de la afición de Monterrey.

¿Por qué Matías Almeyda le quitaría a Cade Cowell a las Chivas?

Pese a que este año se buscó de manera urgente para que el joven futbolista tuviera constancia y encontrara un sitio donde participara… se percibe complicado que Gabriel Milito lo quiera en su equipo. El estadounidense nunca convenció al profesor de Chivas, situación que complicaría su permanencia en el equipo. La ficha de 5 millones de dólares por Cade se nota difícil de cubrir, pero alguien podría llegar con algún préstamo que podría beneficiar a todos los involucrados.