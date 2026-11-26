Una de las dudas para Chivas de cara al inicio de la serie ante Pachuca era si Luis Romo estaría disponible. Aunque se indicó que estaba bien y que se esperaba tenerlo listo desde la ida, el cuerpo técnico y los médicos del club decidieron no convocarlo para el juego de este jueves. Entonces, Gabriel Milito haría algo muy similar a lo planteado contra Cruz Azul en la Jornada 17.

¿Cuál será el XI de Gabriel Milito para enfrentar a Pachuca sin Luis Romo?

Tras la vuelta de Luis Romo de las actividades de la selección mexicana, el capitán del chiverío sintió una molestia en el aductor en la semana. La decisión inmediata del club fue descansarlo contra Cruz Azul, pensando que se recuperara para los cuartos de final. Pero tras las últimas evaluaciones, la situación no mejoró lo suficiente. Entonces Gabriel Milito mandaría el siguiente 11.

Portero - Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas - Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Richard Ledezma.

Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Richard Ledezma. Mediocampistas - Omar Govea y Rubén González.

Omar Govea y Rubén González. Delanteros - Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.

Aunque José Castillo salió del campo en la J17, se indica que estaría en perfectas condiciones, por eso lo lógico sería repetir el cuadro que derrotó a Cruz Azul en el cierre de la fase regular. O en caso de que no sea Castillo, la siguiente opción sería Luis Rey. Mientras que en el caso del ariete, Milito apostaría por el planteamiento con el que cerró el torneo… con Santi como falso ‘9’.

¿Luis Romo estará listo para la vuelta de los cuartos de final vs Pachuca?

Según los distintos reportes cercanos al caso de Luis Romo, las molestias no son graves, pero ponerlo ante Pachuca en la ida sería condenarlo a una posible lesión más seria. Por eso, se argumenta que para la vuelta, el capitán del Guadalajara iría de titular en caso de que sea indispensable usarlo. Es decir, si Chivas logra un excelente resultado en Hidalgo, en la vuelta podría descansar de nueva cuenta. Sin embargo, dicha información se revelará hasta la convocatoria para el juego del domingo.