Aunque el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en una búsqueda de fortalecimiento de la delantera rumbo al 2027, las estadísticas respaldan a Ricardo Marín. El apodado 4K ha mostrado constancia frente al arco y en las asistencias que reparte. Incluso, se indica que en la Liga BBVA MX no hay futbolista mexicano con mejores registros que él en lo que va del 2026. He aquí los apuntes del presente del ariete del chiverío.

¿Por qué Ricardo Marín es el mejor delantero mexicano de la Liga BBVA MX?

Aunque muchos de inmediato indicaron que esto no es cierto, estadísticamente hay sustento para ponerlo como uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX. Ricardo Marín ha tenido un semestre donde no ha sido el titular indiscutible, pero donde cada minuto lo hace valer. En ese sentido, en el presente Apertura 2026 acumula cinco tantos y dos pases para gol.

Ahora, si se quitan todos los goles de penal, el 4K es el mejor generador de anotaciones y asistencias en toda la liga en lo que ha transcurrido del 2026. Incluso, en los datos compartidos por la cuenta de Statiskicks, indican que está por encima de gente como Charly Rodríguez de Cruz Azul... que también cuenta con 11 participaciones de gol.

Sin embargo, el ariete de las Chivas está considerado como el mejor mexicano, pues solamente ha participado en 1567 minutos a lo largo del Torneo Clausura y Apertura. Por su parte el mediocampista celeste cuenta con 3072 minutos totales. En ese sentido, estas estadísticas lucen bastante sorpresivas, pues las implicaciones en los goles no son cosas que deban ignorarse.

Mexicanos con más G+A (excluyendo penaltis) en Liga MX lo que va del 2026. LEEMOS SUS APUNTES. https://t.co/9Qgkd3Yzij — Statiskicks (@statiskicks) November 16, 2026

¿Cómo luce la actualidad de Ricardo Marín con Chivas?

En general la estadía de Ricardo Marín en Chivas ha sido de suplencia y poca constancia en algunos períodos con los diferentes estrategas. Sin embargo, la afición también tiene la sensación de que ha respondido según lo que le han pedido. En ese sentido, la gente le aprecia y confía en que pueda dar una liguilla adecuada tomando en cuenta que el propio Gabriel Milito no le encuentra la vuelta a la posición de ‘9’. Y es que en los últimos partidos incluso ha probado con Santiago Sandoval como falso centro delantero.