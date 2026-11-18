Chivas ha comenzado a preparar lo que será el último juego de la temporada regular en donde se medirá a Cruz Azul, un equipo con el que ha tenido una rivalidad bastante fuerte en los últimos años y que actualmente es el líder de la clasificación general con 32 unidades.

Esta situación, sin embargo, no impide que la directiva comience a planear la siguiente temporada y, en ese sentido, en Chivas no descartan la venta completa de un jugador que ha formado parte del Tapatío pero que, sin embargo, pertenece a Xolos y podría ser la sorpresa del club para la siguiente campaña.

¿Qué jugador de Xolos quiere adquirir por completo Chivas?

De acuerdo con lo establecido por el periodista César Luis Merlo, las Chivas del Guadalajara tendría en mente adquirir al delantero Jesús Hernández, jugador mexicano que pertenece a Xolos de Tijuana pero que, dicho sea de paso, ya sabe lo que es jugar con el Guadalajara.

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La fuente detalla que la directiva rojiblanca quiere comprar a Jesús Hernández, quien está a préstamo con el Tapatío desde Xolos. De hecho, el delantero debutó en esta temporada con Chivas, por lo que en el club consideran que tiene una buena proyección y puede hacerse de un hueco en la plantilla principal.

Vale decir que el paso de Jesús Hernández lo ha llevado por equipos como el Querétaro, las fuerzas básicas del Elche de España y Xolos, quien lo adquirió en 2024. Chy tiene una altura de 1.82 metros y fue de lo más rescatable del Tapatío en la campaña actual, motivo por el cual en Chivas desean adquirir por completo su ficha.

¿Qué delanteros tiene Chivas en la actualidad?

Una de las razones por las que Chivas buscaría adquirir a Hernández tiene que ver con el hecho de que, actualmente, el Rebaño solo tiene a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda como sus hombres gol. Además, vale decir que Jesús debutó con el Rebaño el pasado 17 de octubre, cuando tuvo minutos frente a los Tigres.