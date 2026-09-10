Ricardo Marín confiesa lo que pensó con la salida de la Hormiga a Europa

Después de un breve paso por Puebla, Ricardo Marín volvió a Chivas para pelear por la titularidad en el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito. La realidad es que partía como segunda opción, sin embargo ante la salida Armando González, se le presenta una gran oportunidad de ser el ariete diferencial. Aunque de cierta forma la salida de la Hormiga le convenía, sorprendió con sus declaraciones sobre el tema.

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¿Ricardo Marín se alegró con la salida de Hormigol?

Aunque no se comenta mucho, los jugadores de Chivas en general no han hablado de la salida de Armando González. Se entiende que prefirieron dejarlo en la interna, sin embargo Ricardo Marín salió a platicar con la prensa y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Aunque a él le convino el movimiento, dijo que el equipo quedó mermado al considerar a Hormigol como un hombre importante.

“Sabemos que es algo muy complicado, es de orgullo lo que hizo Hormiga, representa mucho para el club y nosotros, dejó una huella importante. Nos deja tocados su salida, pero es lo mejor para él. Es una vara muy alta que dejó, porque es complicado tener esos números. Quiero enfocarme en mí, las oportunidades que me están dando”.

Aunque al inicio existieron dudas sobre quién sería el delantero titular de Milito ante la salida de Armando, de inmediato se manifestó que Ricardo Marín es el hombre elegido. Ante eso, no ha desaprovechado sus oportunidades, pues en cuanto a cifras hizo que no se extrañara a González… quien había tenido un inicio de campaña complicado de cara al arco.

¿Cómo luce el presente de Ricardo Marín y las Chivas?

Probablemente esta sea la oportunidad más importante en la carrera de Ricardo Marín. En su primera etapa con Chivas también era segunda o hasta tercera opción, situación por la que le prestaron al Puebla. Sin embargo, en su vuelta las cosas se acomodaron y en el presente Apertura 2026 acumula 4 goles y dos asistencias. Esto lo ha hecho siendo banca en los primeros partidos, pero despegando precisamente cuando el equipo más lo necesita. Entonces, si 4K está en buen nivel, Chivas puede pelear de mejor manera por el trofeo de la Liga BBVA MX.