Chivas: Ni Paulinho ni Borja, estas son las razones por las que Ricardo Martín es el delantero más letal de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX está a punto de llegar a su mejor etapa del año, siendo esta la Liguilla del torneo Apertura 2026. En ese sentido, Chivas es uno de los equipos más favoritos para conseguir el título gracias al impacto que ha significado la llegada desde Gabriel Milito hace más de un año.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Del mismo modo, son pocas las personas que saben que Ricardo Marín es el delantero más letal que existe en la primera división mexicana por encima de otras figuras como Paulinho, Robert Morales y Miguel Borja. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta información del jugador de Chivas?

Chivas: ¿Por qué Ricardo Marín es el jugador más letal de la Liga BBVA MX?

Lo primero a tener en cuenta es que Ricardo Marín es, actualmente, el goleador de las Chivas del Guadalajara al registrar cinco anotaciones; sin embargo, el hecho de ser el más letal va más allá de sus tantos, sino que también deriva del porcentaje que maneja respecto a otras figuras.

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Y es que, de acuerdo con el portal Statisckicks, hasta la Jornada 11 Ricardo Marín lidera la tabla del porcentaje de conversión más alto en cuanto a ocasiones claras se refiere con un 71.4 por ciento, lo cual sugiere un promedio por demás elevado para el atacante que pertenece al Rebaño Sagrado.

Con esta métrica, Ricardo Marín supera a otros monstruos de la Liga BBVA MX como lo son Lucas Ocampos de Rayados, Henry Martín del América y Salomón Rondón, delantero de Pachuca que, todo haría indicar, será el máximo goleador de este torneo Apertura 2026.

¿Cuántos partidos y contra quién se enfrentará Chivas en este cierre de torneo?

Los últimos cinco partidos serán un auténtico alarido para las Chivas del Guadalajara, equipo que en este cierre de torneo deberá enfrentar a escuadras como Necaxa, Rayados, Atlante, León y Cruz Azul, motivo por el cual es preciso que sume el mayor de los triunfos posibles.