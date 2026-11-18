Chivas ha comenzado a analizar lo que será el siguiente mercado de fichajes, pues en medio de una Liguilla más para el club, la directiva del cuadro rojiblanco quiere darle las mejores armas posibles a Gabriel Milito para hacer de este equipo uno de los más poderosos del país.

En ese sentido, uno de los puntos que Chivas debe tratar con emergencia es la cantidad de jugadores que regresarían al Rebaño debido a que están prestados en otras instituciones y uno de ellos es precisamente Cade Cowell, quien dicho sea de paso no es del interés del técnico argentino.

¿Por qué Cade Cowell tendría que regresar a Chivas?

De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, Cade Cowell termina contrato con el New York Red Bull de la MLS en diciembre de este año, por lo que, en teoría, tendría que regresar a Chivas para enero y enfrentar el torneo Clausura 2027 con el club.

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La fuente, sin embargo, añade que el conjunto de los Estados Unidos tendría en mente adquirir en su totalidad al Vaquero considerando el buen nivel que ha mostrado en el campo; sin embargo, para que esto ocurra Chivas ha puesto una cantidad cercana a los cinco millones por su ficha.

César Luis es claro en mencionar que el New York RB no tiene en mente pagar esta cantidad de dinero, aunque sí considera que podría enviar una oferta menor. En caso de que esta no satisfaga las necesidades del Rebaño Sagrado, entonces seguramente el norteamericano tendrá que regresar al Guadalajara para el siguiente torneo.

¿Qué números dejó Cade Cowell en Chivas?

Fue en enero del 2024 cuando Chivas confirmó el arribo de Cade Cowell procedente de la MLS, jugador que permaneció en Verde Valle durante dos años. En esta cantidad de tiempo, el extremo ofensivo disputó poco más de 3,190 minutos, mismos en donde registró 12 goles y cinco asistencias.