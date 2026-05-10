ÚLTIMA HORA: El primer SEMIFINALISTA del Clausura 2026

Este sábado 9 de mayo del 2026, se definió al primer Semifinalista del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de disputarse el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Chivas vs Tigres.

Ante varios pronosticos, el conjunto de Chivas se convierte en el primer Semifinalista del torneo al remontar el marcador global.

🇫🇷 ¡LAS CHIVAS ESTÁN EN SEMIFINALES! 🇫🇷 ¡ESTE PASE LO LOGRAMOS CON EL APOYO DE LA TRIBUNA Y UN SOBERBIO DOBLETE DE SANDOVAL! ¡ESTO ES CHIVAS! ASÍ, UNIDOS, VAMOS POR EL PASE A LA FINAL CARAJO 🫂 pic.twitter.com/JiVuxmjNKV — CHIVAS (@Chivas) May 10, 2026

Así logró avanzar el conjunto de Chivas

En el juego de ida, los dirigidos por Guido Pizarro tomaron una ventaja clara al ganar 3-1. Con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez, más el descuento de Ricardo Marín.

Chivas llegaba como la victima para la vuelta pero logró ganar el juego de vuelta 2-0, empatando el marcado global 3-3 y por la posición de la tabla consigue su boleto a las Semifinales.

El rebaño a pesar de tener la baja de jugadores destacados, consiguió avanzar a las Semifinales ante unos Tigres que no compitieron en el encuentro y lo dejaron tener la posesión del balón al rival.

Los felinos podrían haber resintiendo el esfuerzo físico de disputar la Concachampions y la Liguilla de la Liga BBVA MX.