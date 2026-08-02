Chivas de Guadalajara vs Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Femenil: marcador online

Chivas vs Querétaro

¿Donde se jugará el Chivas de Guadalajara vs Gallos de Querétaro femenil?

Las Chivas de Guadalajara comenzarán su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil contra los Gallos de Querétaro. El compromiso de la jornada inaugural tendrá lugar en el Estadio Akron y el silbatazo inicial tendrá lugar a las 5:06 p.m., tiempo del Centro de México.

¿Quién será el árbitro del Chivas de Guadalajara vs Gallos de Querétaro femenil?

La comisión de árbitros de la federación Mexicana de Futbol escogió a Francia María González Martínez como la árbitro central del juego entre Chivas de Guadalajara y Gallos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil