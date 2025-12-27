Confirman sensible baja de Chivas para el Clausura 2026

En las últimas horas, Fernando Esquivel confirmó a través de sus redes sociales que las Chivas habrían decidido cederle un jugador del Tapatio a Mazatlán para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El conjunto del rebaño tendrá la salida de un futbolista por seis meses, el jugador que se iría es Eduardo García. El portero tendría la oportunidad de debutar en primera división al llegar al Mazatlán luego de que los cañoneros vendieron a su portero titular del Apertura 2025.

El acuerdo es por seis meses sin opción de compra, Esquivel detalló que faltaría que el futbolista acepte la oferta para poder concretarse el movimiento.

🚨⚓ CONFIRMADO. Eduardo García será nuevo jugador de Mazatlán. ->Tapatío (Chivas) lo cede por 6 meses con cargo de 300 mil dólares y sin opción de compra

->Llega tras salida de Dani Gutiérrez

->Será su primer experiencia en Liga MX DETALLES. https://t.co/OryLN0kGXq — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 26, 2025

El salir del Tapatio, le daría oportunidad a Eduardo de probar suerte en la primera división del futbol mexicano y al momento de regresar al rebaño, llegar con mayor experiencia para empezar a pelear por un lugar en el primer equipo.

¿Quién es Eduardo García?

Eduardo García Mendoza es un futbolista mexicano nacido el 11 de julio de 2002 en Guadalajara, Jalisco. Juega como portero y ha desarrollado su carrera principalmente en las categorías inferiores de Chivas, siendo parte del Club Deportivo Tapatío. Ha sido campeón en varias divisiones juveniles y bicampeón con Tapatío.