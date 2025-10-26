Afición de Chivas lanza COMUNICADO tras la muerte de un aficionado por una pelea previo al Clásico Tapatío vs Atlas

Previo al juego del Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas, la afición rojiblanca mandó un mensaje en sus redes sociales, desde la cuenta oficial del grupo de animación del equipo, con el que pidieron evitar peleas, provocaciones y no provocar a otros seguidores que asistan al encuentro tras la muerte de un aficionado por una pelea.

“EXHORTAMOS a toda la afición que acuda hoy al estadio Akron tanto de Chivas como de Atlas que lo haga de manera tranquila, a todos nos esperan en casa, sin importar que playera sea la que llevemos puesta. No caigamos en provocaciones ni de unos ni de otros, pero sobre todo no provoquemos”.

Te puede interesar: Un muerto y varios lesionados tras una pelea entre aficionados previo al Clásico Tapatío Chivas vs Atlas

En la madrugada de este sábado 25 de octubre del 2025, se dio a conocer una pelea entre aficionados previo al Clásico Tapatío Chivas vs Atlas que dejó como saldo una muerte y varios heridos.

Las autoridades mencionaron que al llegar al lugar, una persona se encontraba ya sin signos vitales tras recibir diferentes heridas por un arma blanca. A la par otros dos acompañantes quedaron heridos.

El grupo de animación de Chivas, explicó que no fue una pelea entre mismos aficionados de Chivas, que fueron atacados tras la serenata que le llevaron al equipo y mostraron sus condolencias con la familia

“Respecto a las diferentes versiones en donde comentan diversas paginas de dudable credibilidad que fue una riña entre propia gente de CHIVAS, ES TOTALMENTE FALSO, nosotros NO peleamos entre nosotros y MUCHO MENOS nos asesinamos entre nosotros.

El jóven menor de edad y sus dos acompañantes, fueron atacados tiempo después de terminada la serenata por personas que se encontraban rondando las inmediaciones del lugar, cuando ya no quedaba nadie más.

Primeramente queremos mostrar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, no hay palabras para describir la impotencia que se siente el saber que un joven no pudo volver a casa con los suyos.

Descansa en paz campeón”.

