Chivas pierde a otro jugador tras el Clásico Tapatío: ya son 6 las bajas del equipo de Milito

Las lesiones comenzaron a complicar el trabajo de Gabriel Milito en Chivas. El cuadro rojiblanco afronta una etapa complicada de la temporada donde varios jugadores se transformaron en bajas sensibles a raíz de molestias físicas. El equipo llegó incompleto al Clásico Tapatío que finalizó en empate a uno y ahora se sumó una baja más a la lista.

Se trata de Diego Campillo, defensor central que no pudo terminar el partido frente a Atlas y encendió las alarmas en el Verde Valle. El zaguero arrancó el encuentro ante los rojinegros como titular, donde tuvo una actuación destacada al intentar sumarse al ataque y mostrándose sólido en defensa. Sin embargo, no logró participar del encuentro completo.

¿Qué le pasó a Diego Campillo?

Todo parecía que Chivas saldría al segundo tiempo con el mismo once que paró Milito desde el inicio. No obstante, Campillo no pudo ingresar al terreno de juego y cedió su lugar a Carlos Hernández. Según los reportes que se mencionaron durante la transmisión del partido, el defensor habría presentado molestias físicas que no le permitieron continuar con el juego.

|Foto: X @Chivas

Aún no hay un reporte oficial por parte del Guadalajara, por lo que su participación en la próxima jornada del Apertura 2026 está sujeta a su evolución. Sin embargo, su situación alarmó a Chivas, ya que cuenta con un listado extenso de futbolistas inhabilitados por lesiones, situación que ha provocado que Milito deba realizar varios cambios en su equipo inicial.

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Todos los lesionados que tiene Chivas hasta el momento

Chivas llegó al Clásico Tapatío con cinco futbolistas fuera por lesión: Luis Romo, Miguel Gómez, José Castillo, Bryan González y Miguel Tapias. Los últimos cuatro continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación, mientras que el capitán sufrió una lesión en el bíceps femoral durante su concentración con la Selección Mexicana. Su regreso dependerá de su evolución.

A estas ausencias podría sumarse Diego Campillo, quien está pendiente de un diagnóstico que permita conocer la gravedad de sus molestias. Por esta razón, todavía no se puede confirmar si estará disponible para el siguiente compromiso del Guadalajara.

during the 11th round match between Atlas vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Jalisco Stadium, on October 10, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT

Cabe destacar que Omar Govea no forma parte de la lista de lesionados. El mediocampista se perdió el encuentro ante Atlas por la suspensión que recibió tras ser expulsado frente a Querétaro.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas?

El próximo partido de Chivas será frente a Tigres, el sábado 17 de octubre, por la Jornada 12 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial del Guadalajara.

El Rebaño tendrá una semana para preparar este compromiso antes de afrontar una seguidilla de partidos. Después del duelo ante los felinos, recibirá a Necaxa el martes 20 de octubre y visitará a Monterrey el sábado 24, por lo que recuperar jugadores será clave para ampliar las opciones de Milito.