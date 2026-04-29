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Los tres equipos que son favoritos a ganar el Clausura 2026 por su posición en la tabla

Conoce los tres equipos que son favoritos para levantar el título del Clausura 2026 debido a la posición en la tabla en la que terminaron

Toluca vs Galaxy

Escrito por: Iván Vilchis

Está por iniciar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y hay tres equipos que estadísticamente son los favoritos para ser los campeones tomando en cuenta su posición en la tabla.

Los tres equipos candidatos para ser campeones en el Clausura 2026

A lo largo de los torneos cortos, quedar en diferente posición de la tabla ha influido en las veces que han logrado salir campeones los diferentes equipos. Por lo que para el Clausura 2026, tienen estadísticamente más posibilidades los clubes que quedaron en los primeros tres puestos.

El equipo que más posibilidades tiene de salir campeón es Chivas pues en 17 ocasiones ha salido campeón el equipo que termina en segundo lugar de la tabla. Aunque, el rebaño tendrá bajas importantes en el plantel para la Liguilla por la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

El segundo equipo con grandes posibilidades de pelear por el titulo es Pumas. El equipo universitario finalizó en el primer lugar de la tabla con 36 puntos, el primer puesto ha logrado ganar el titulo en 13 ocasiones por lo que se posiciona como el segundo favorito. Su nivel lo ponen como uno de los favoritos para poder llevarse el trofeo de la competición.

En el tercer lugar aparece Cruz Azul, el equipo de la máquina justamente terminó en el tercer lugar de la tabla, puesto en el que han salido equipos campeones en 12 ocasiones. Para muchos, uno de los equipos con plantel más destacado en la competición y que en cualquier momento puede tener una racha de victorias que lo puedan acercar por su décimo título.

Los tres clubes cerraran la llave de Cuartos de Final de locales por lo que tendrán varios puntos a favor para poder salir campeones de la competición.

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