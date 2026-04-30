Revelan la playera que sacaría Chivas de edición especial por sus 120 años

En los últimos días, en las redes sociales han estado saliendo diferentes fotos de Chivas de una posible playera que sacaría el rebaño de edición especial por cumplir sus 120 años de historia.

La playera que sacaría Chivas por sus 120 años de historia.

El diseño que más vuelta ha dado por las redes sociales es una de lineas rojas y blancas con un escudo retro y grande que abarca gran parte de la playera. No tiene patrocinadores más que la marca que los utiliza para crear sus uniformes. El cuello es circular con un un boton que hace que termine luciendo más el diseño.

¡UNA VERDADERA BELLEZA! 😍😍 Se han revelado más detalles de lo que será la Jersey de Chivas edición 120 años y es una verdadera hermosura, con su escudo retro, sin nada de publicidad, un cuello elegante y por supuesto los colores rojiblancos. Todos la queremos pronto.… pic.twitter.com/jUIjvMYdcP — Ledezmismo (APUESTAS DE LIGUILLA) (@Ledezmismo) April 29, 2026

Se espera que la playera pueda salir a la venta en los próximos días y sea un diseño que los aficionados decidan comprar por la limpieza del uniforme y por el significado que tiene para el club.

La nueva playera la utilizaría Chivas en la Liguilla

A pesar de que el equipo sacaría su nuevo diseño durante la Liguilla del Clausura 2026, no sería una playera que utilice en los partidos ya que no tiene sus patrocinadores. Puede ser una que utilice para llegar al estadio o en algun entrenamiento pero no para disputar un encuentro.

Por el momento, se desconoce el precio que tendría la playera pero se espera que valga cerca de 2000 pesos.