Chivas se deshizo de una de sus promesas en defensa; no contaba para Gabriel Milito

Aunque en su momento fue catalogado como una verdadera promesa para convertirse en hombre importante en la zaga del chiverío, Leo Sepúlveda simplemente no encontró cabida con los diferentes cuerpos técnicos que le dirigieron. Ahora, completamente borrado en las Chivas Gabriel Milito, el futbolista nacido en California seguirá sus pasos como profesional en la Liga de Expansión.

¿Qué se sabe del fichaje de Leo Sepúlveda, futbolista de las Chivas?

El hoy defensor de 25 años fue traído en la gestión de Fernando Hierro, momentos donde se inició un plan evidente de contratación de talento mexicoamericano. Parecía que podría consolidarse llegando primero al proyecto de Tapatío… para pasar posteriormente al primer equipo. Sin embargo, nunca encontró las oportunidades deseadas.

Por ello, en el afán de salvar su carrera y encontrar constancia, se tomó la decisión de un movimiento a los Leones Negros de la UDG. Aunque no se indicó sí será compra definitiva o préstamo (parece que es esta segunda opción), el juvenil con pasado en Europa buscará repuntar su nivel futbolístico con este traspaso a otro club de Jalisco.

No se sabe cuánto le falta de contrato con Chivas, pero luce complicado que se mantenga en la institución y este movimiento podría ser de sus últimos intentos de encontrar constancia y convencer a otro club de darle la oportunidad de seguir su camino en el ámbito profesional. Y es que ha tenido nula participación en cancha en los años recientes.

¿Cuáles son las estadísticas de Leo Sepúlveda en Chivas?

El mexicoamericano inició su formación en las academias de LA Galaxy. Después tuvo paso por equipos europeos como Salamanca y Granada. Así fue como lo captaron para la Sub-23 de Chivas, el Tapatío y posteriormente concretó su estadía con el primer equipo del Rebaño Sagrado. Y estadísticamente, luce así su legado con el Guadalajara.