Chivas sin presión por derrotar al América en el Clásico

Chivas llega con la posición privilegiada de invicto al Clásico Nacional frente al América, con ocho victorias y tan sólo dos empates; pero el equipo rojiblanco no siente la presión y ya piensa en la liguilla: “siempre trabajamos por estar en los primeros lugares. También se trabaja para poder hacer un nuevo torneo. En liguilla es un nuevo torneo, entonces creo que no hay presión por estar en un clásico”, declaró Alicia Cervantes.

La misma delantera rojiblanca, recordó la última vez que Chivas y América se vieron las caras, que fue en la liguilla de la temporada pasada, cuando las Águilas se llevaron el marcador a casa para clasificar a la final. “El partido anterior que tuvimos fue digno de semifinales y del clásico de México. El anotar en cada partido es estar bien mentalmente, feliz de poder anotar y obviamente cuando se hace en un partido tan complicado es un orgullo”, narró ‘Licha’.

A pesar de tener la ‘desventaja’ de jugar un partido tan importante en calidad de visitante, pero las jugadoras tapatías jugar en Ciudad de México es jugar frente a la “capital rojiblanca”, como comentó Cynthia Rodríguez.

Alicia Cervantes aclara: el Clásico Nacional es el América-Chivas

Desde la fundación de la Liga BBVA MX Femenil, mucho se ha discutido sobre cuál es el ‘verdadero’ clásico del circuito. Mucho se habla del Clásico Regio, que históricamente ha unido a la afición regiomontana, pero para Licha no hay lugar a dudas. El clásico es el que une a los ‘dos equipos más grandes’.

“El Clásico es el de America-Chivas. Los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir también el regio, pero no se vive ninguna pasión como este partido que me ha tocado vivir en varias ocasiones. Para mi el clásico de México, es este”, aseguró Cervantes.

Licha no jugará el Clasico Nacional

La histórica delantera rojiblanca hizo el viaje a la capital junto al equipo, pero no estará disponible para jugar el partido ante las Águilas.

Con base en esto, habló sobre su estado de salud, “tranquila con la evolución de mi lesión, todavía falta para poder estar en la cancha, pero sobre todo es mi salud y ya veremos lo que sigue”, constató.

