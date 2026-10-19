Gabriel Milito sufre la lesión de un crack de Chivas y habló al respecto

Uno de los principales problemas que atraviesa Chivas en esta parte del Apertura 2026 son las lesiones. Gabriel Milito ha perdido a varios jugadores por molestias físicas, pero uno de los casos que ha generado la mayor inquietud entre los aficionados es el de José Castillo. El defensor se lesionó durante la Leagues Cup y, desde entonces, ha tenido muy poca actividad con el Rebaño.

El futbolista de 24 años ha estado varias veces cerca de regresar de su lesión, sin embargo, nunca logra integrar una convocatoria. Su ausencia prolongada comenzó a despertar dudas entre los aficionados sobre su estado físico. Si bien es cierto que Chivas no ha brindado detalles oficiales sobre su situación, Milito rompió el silencio en conferencia de prensa y habló sobre qué está sucediendo con Castillo.

Gabriel Milito explica la situación de José Castillo

“José tuvo la primera lesión en la primera jornada de la Leagues Cup en Estados Unidos. Se recuperó, volvió, tuvo otra, tuvo una lesión en el aductor. Volvió y tuvo una tercera lesión. Esa es la realidad de él. Ahora está en la recta final. Por suerte hemos decidido ir bien de a poco, y también es un jugador importante, pero hace mucho tiempo que no juega y estamos en plena competencia”, confesó el timonel argentino.

José Castillo es baja en Chivas|Mexsport

La buena noticia que compartió Milito es que Castillo está cada vez más cerca de regresar a las canchas y se encuentra en la recta final de su recuperación. A pesar de su importancia para el equipo, el entrenador aseguró que no acelerarán su regreso y seguirán su proceso de recuperación al pie de la letra. Chivas necesita que la mayor parte del plantel esté disponible para la Liguilla.

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Todos los lesionados que tiene Chivas hasta ahora

Además de José Castillo, Chivas tiene entre sus bajas por lesión a Luis Romo, Omar Govea, Miguel Gómez y Miguel Tapias. El capitán continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral sufrida durante su concentración con la Selección Mexicana. Por su parte, Govea presentó un problema muscular que le impidió regresar ante Tigres después de cumplir su suspensión.

En el caso de Miguel Gómez, las lesiones musculares han retrasado su regreso, mientras que Tapias sigue con su rehabilitación. Estas ausencias han reducido las alternativas de Gabriel Milito en defensa y mediocampo de cara al cierre del Apertura 2026.

La buena noticia es que Bryan ‘Cotorro’ González ya volvió a sumar minutos ante Tigres. Su regreso le permite al entrenador recuperar una opción por la banda izquierda mientras espera por la evolución del resto de los lesionados.