deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Chivas 3-0 Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 17 del Apertura 2025, hoy sábado 8 de noviembre; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Chivas vs Rayados de Monterrey de la jornada 17 del Apertura 2025 hoy sábado 8 de noviembre del 2025

Chivas vs Rayados Monterrey en vivo
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Este sábado 8 de noviembre del 2025 se enfrentan Chivas vs Rayados de Monterrey en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.

Es el último juego de los dos equipos en el torneo regular, ambos llegan clasificados a Liguilla y buscan sumar tres puntos que les beneficien en los Cuartos de Final.

En el caso del Rebaño, sea el resultado que sea, terminará en sexto lugar de la tabla, el poder llevarse la victoria o el empate, asegura que Rayados no sea su rival en los Cuartos de Final.

Por otra parte, el conjunto de Rayados de Monterrey llega con la intención de ganar para poder subir posiciones en la tabla y cerrar los Cuartos de Final de locales en el Estadio BBVA. El empate o la derrota lo dejan en el quinto lugar de la tabla.

Chivas
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×