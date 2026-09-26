Chivas vs Querétaro: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

El Estadio Akron casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara recibe al Querétaro este sábado 26 de septiembre, en el marco de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la liga MX. El cuadro tapatío, que es segundo en la tabla general con 18 puntos, anhela una victoria para escalar a la cima de la competencia donde Toluca permanece apenas con un punto de diferencia.

Pero Gabriel Milito, director técnico de Chivas enfrenta un escenario peculiar, con las ausencias de Raúl Rangel y Roberto Alvarado, jugadores convocados a la Selección Mexicana que se suman a las lesiones de Bryan González, José Castillo y Miguel Gómez lo que en conjunto es una noticia buena para los Gallos.

Querétaro llegan con plantilla completa y una racha de tres partidos sin perder, y con un torneo que de momento los tiene ubicados en la sexta posición de la competencia con 14 unidades. También Querétaro presume una condición de visitante invicta en el torneo, con tres victorias y un empate en sus partidos en este Apertura 2026 de la Liga MX.

El historial favorece al local, Chivas que acumula once años sin perder en casa ante los queretanos. Se espera así un partido de ida y vuelta donde Chivas buscará hacer valer su fortaleza para mantenerse luchando en la cima del torneo.