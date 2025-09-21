Chivas vs Toluca: ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy sábado 20 de septiembre
Continua la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 y este sábado 20 de septiembre de 2025 en el Estadio Akron se enfrentan Chivas vs Toluca.
El encuentro arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, un partido que promete muchas emociones con dos equipos que buscan sumar los puntos y subir posiciones en la tabla.
🇦🇹 ¡LLEGÓ EL REBAÑO SAGRADO! 🇦🇹#DaleRebaño 🐐 pic.twitter.com/jvzu3Tj5T6— CHIVAS (@Chivas) September 20, 2025
El rebaño llega con una racha de sumar positivo de sumar puntos al vencer al América 2-1 y empatar 0-0 ante Tigres, por lo que busca imponerse de local ante los Diablos.
Por su parte, Toluca llega con dos victorias de forma consecutiva y se encuentra en el lugar cinco de la tabla con 16 puntos conseguidos.