Nota

Chivas vs Toluca: ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy sábado 20 de septiembre

Chivas vs Toluca EN VIVO
Iván Vilchis
Liga MX
Continua la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 y este sábado 20 de septiembre de 2025 en el Estadio Akron se enfrentan Chivas vs Toluca.

El encuentro arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, un partido que promete muchas emociones con dos equipos que buscan sumar los puntos y subir posiciones en la tabla.

El rebaño llega con una racha de sumar positivo de sumar puntos al vencer al América 2-1 y empatar 0-0 ante Tigres, por lo que busca imponerse de local ante los Diablos.

Por su parte, Toluca llega con dos victorias de forma consecutiva y se encuentra en el lugar cinco de la tabla con 16 puntos conseguidos.

Chivas
Toluca FC
