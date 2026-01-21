Chivas ya supera a América y Tigres como candidato a campeón según los casinos.

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX apenas ha disputado tres jornadas, pero las casas de apuestas ya reflejan movimientos significativos en los momios para el campeón del torneo. El panorama ha cambiado drásticamente en solo 10 días, con rachas tempranas que reordenan las preferencias del mercado.

Toluca, bicampeón vigente y en busca del histórico tricampeonato, inició como el máximo favorito con un momio de +460. Tras un arranque sólido de dos triunfos y un empate (7 puntos), los Diablos Rojos consolidan su liderazgo en la tabla de favoritos y mejoran aún más sus probabilidades: ahora cotizan en +400, lo que los posiciona como el claro candidato a levantar el trofeo en mayo.

El mayor salto lo ha dado Chivas. Antes del torneo, el Rebaño Sagrado aparecía en el sexto puesto con +760, pero su arranque perfecto de tres victorias consecutivas, que los tiene como líderes solitarios, ha revolucionado las quinielas. En apenas unos días, subieron al segundo peldaño con +500, superando a varios pesos pesados y demostrando que su proyecto empieza a rendir frutos en el campo.

Tigres UANL, que partía como segundo favorito con +560, descendió al tercer lugar. Los felinos, pese a su plantilla experimentada, no han mostrado el mismo dominio inicial y pierden terreno en las proyecciones. América vive un inicio complicado con solo 2 puntos cosechados. Aunque sigue en la pelea, bajó del tercer puesto (con +600 previo al torneo) al cuarto, ahora con +700. Las Águilas deberán remontar rápido si quieren recuperar el favoritismo habitual.

Más atrás, Rayados de Monterrey descendió del cuarto al quinto lugar, mientras que Pachuca cayó del quinto al sexto. Finalmente, Cruz Azul se mantiene en el séptimo peldaño, sin subir ni bajar de posición, aunque su momio mejoró de +1000 a +900, reflejando una ligera confianza en su proceso.

Estos ajustes en los momios muestran cómo las primeras tres fechas pueden alterar percepciones: Toluca se afianza, Chivas emerge con fuerza y varios tradicionales pagan el precio de arranques irregulares.