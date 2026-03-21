Cholo Simeone elogia a Obed Vargas “muy trabajador, abocado a querer mejorar”

Obed Vargas lleva mes y medio en el Atlético de Madrid, ya ha recibo varios minutos en el terreno de juego y hoy sábado 21 de marzo del 2026, previo al derbi madrileño, el Cholo Simeone decidió elogiar al mediocampista mexicano en conferencia de prensa.

El entrenador destacó que con el poco tiempo que lleva en el equipo, ha visto un jugador muy educado, respetuoso, trabajador, humilde y con ganas de poder crecer. Aseguró que el otro día hizo un buen partido cuando jugó de titular y espera que siga creciendo en los entrenamientos y en los juegos que le toque participar.

“Bueno, son demasiadas preguntas para tan poco tiempo que llevo con él. Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer. El otro día hizo un partido bueno a mi parecer, cuando jugó de titular y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos, en los partidos que le toque participar para que, cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de dónde venía a donde hoy está."

Los números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Hasta el momento, Obed ha tenido 138 minutos en el terreno de juego al disputar cuatro encuentros en los que tres entró de cambio y uno de titular.

Empieza a tener la confianza del Cholo y por estar en el Atlético de Madrid, acompañado de su buen nivel, fue convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA ante Portugal y Bélgica.

Encuentros claves para Obed en los que puede demostrar su potencial y mostrarle su calidad a Javier Aguirre para que lo pueda convocar para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora, el mexicano tendrá que estar centrado en caso de recibir minutos en el derbi madrileño pues enfrentar al Real Madrid puede servirle para mostrar su calidad.