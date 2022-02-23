Cholo Simeone: Previo al Atlético de Madrid vs Manchester United

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, advirtió del nivel del Manchester United, su rival en los octavos de final de la Champions League, “uno de los mejores equipos del mundo” y contra el que competirá este miércoles en el Wanda Metropolitano, donde apela al “espíritu” de su conjunto, que esté “presente siempre"; remarca la importancia de la unión del equipo, en el que todos buscan “el mismo camino”, y asegura que los “chicos se van a dejar todo”.

“Cholo” se garra del día a día de sus jugadores

¿Qué motivos tiene el Atlético para pensar en llegar lejos en la Liga de Campeones? “Yo me agarro al día a día, al crecimiento diario, a la búsqueda del espíritu que esté presente siempre. El otro día había un gran espíritu dentro del equipo y eso no hace falta expresarlo con palabras de mi parte. Eso se ve. Ojalá podamos mañana tener ese espíritu, porque de esa manera competimos muy bien siempre”, expresó en la rueda de prensa en el estadio madrileño.

