OFICIAL: Christian Martinoli narrará el Clásico Capitalino, Pumas vs América juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Este martes 5 de mayo del 2026, se confirmó que Christian Martinoli será el encargado de narrar el Clásico Capitalino entre Pumas vs América, partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El encuentro se va a disputar este domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria a las 19:15 horas y el encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes para conocer al semifinalista de una serie con grandes expectativas.



Pumas vs América

Fecha: domingo 10 de mayo del 2026

Hora: 19:15 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: por el canal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes

¿Quién va acompañar a Christian Martinoli en el Pumas vs América?

Para al Pumas vs América, Christian Martinoli es el encargado de narrar todos los momentos destacados del encuentro, acompañado de Luis García y Zague que estarán analizando las jugadas peligrosas y destacadas del encuentro. Para complementar al equipo, desde el terreno de juego estará Carlos 'Warrior' Guerrero para poder dar todos los detalles de los cambios, la actitud de los entrenadores y todos los detalles que no se terminan de ver en el terreno de juego.

¡EL CLÁSICO CAPITALINO SE VIVE EN EL FUT AZTECA TEAM! 🔥😮‍💨 Pumas y América se vuelven a ver las caras en los cuartos de final, en una batalla entre dos gigantes de la Liga MX 👀⚽ No te lo pierdas por las pantallas de @AztecaSiete ¿Quién se quedará con la serie? 👀 👇Pumas… pic.twitter.com/D05kNtB6yV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 5, 2026

Así terminó el juego de ida América vs Pumas

El encuentro de ida finalizó 3-3 en la cancha del Estadio Banorte. Con goles de Juninho (5’), Isaías Violante (13’), Uriel Antuna (44’), Jordan Carrillo (52’), Henry Martín (78’) y Alejandro Zendejas (85’), el partido de ida fue un duelo cerrado con polémica incluida.