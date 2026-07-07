La ESTRATOSFÉRICA cifra que pagaría el equipo de la PREMIER LEAGUE por Gilberto Mora

La actuación de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana dejó un grato sabor de boca entre los aficionados, pero también llamó la atención de varios equipos, especialmente de la Premier League que se han interesado por los servicios del juvenil de los Xolos de Tijuana.

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Lo que pagaría Arsenal por Gilberto Mora

Desde el principio, la agente de Gilberto Mora, Rafaela Pimienta, heredera de la cartera de clientes del representante Mino Raiola, ha señalado que el mexicano será vendido caro al extranjero.

Es por eso que Arsenal, el equipo que luce más interesado en los servicios del mexicano, tendría que pagar cerca de 25 millones de dólares por la carta de Gilberto Mora en caso de concretar su traspaso a la Premier League.

Sin embargo, los Gunners no son los únicos que buscan fichar a Mora y el Liverpool también habría mostrado interés en el mexicano dispuestos a pagar 20 millones de euros para llevarlo a la isla británica.

Cabe señalar que Mora tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfermarkt; sin embargo, es muy probable que su valor se eleve en la próxima actualización tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Xolos de Tijuana buscan colocar de la mejor manera a la joya de su corona y buscarán elegir la opción que mejor le convenga de cara al prometedor futuro que se le augura.

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