Milito les abre la puerta ante América: quiénes son los cinco nuevos convocados de Chivas

Antes de la reanudación del Apertura 2026, Chivas deberá afrontar un compromiso amistoso ante el América. Sin embargo, el cuadro rojiblanco deberá hacer uso de su cantera para poder completar el equipo que jugará en Oakland debido a las numerosas bajas que padeció por los convocados a la Selección Mexicana y también lesiones.

En este contexto, Gabriel Milito llevó a 25 futbolistas y, entre ellos, se encuentran cinco jugadores de las fuerzas básicas que recibieron su primer llamado. Los nombres que destacan son Carlos Hernández, Rodrigo Parra, Emiliano Rodríguez, Aarón Correa y Anwar Ben Rhouma, quienes buscarán tener su primera oportunidad en el Clásico Nacional.

“Para este compromiso, Gabriel Milito convocó a 25 futbolistas que viajaron a Estados Unidos rumbo al choque ante el América. En el listado destacan algunas novedades importantes, además de varias caras nuevas que tendrán la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico rojiblanco y levantar la mano en esta Fecha FIFA”, fue lo que anunció Chivas en la previa del encuentro.

Chivas|Crédito: @Chivas / X

¿Quiénes son los convocados de Chivas para enfrentar al América?

Gabriel Milito convocó a 25 futbolistas para viajar a Oakland, entre jugadores del primer equipo y jóvenes de la cantera. Sin embargo, estar en la lista no significa que todos podrán sumar minutos. Miguel Gómez, José Castillo y Bryan González acompañaron al plantel para continuar con sus respectivos procesos de rehabilitación.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Hugo Camberos, Luis Romo y Santiago Sandoval no forman parte de la convocatoria debido a sus compromisos con la Selección Mexicana. Así quedó el listado del Guadalajara:



Oscar Whalley

Sebastián Liceaga

Bryan González

Luis Rey

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

Jonathan Pérez

José Castillo

Miguel Gómez

Kevin Castañeda

Daniel Aguirre

Rubén González

Jordan Carrillo

Jesús Hernández

Miguel Tapias

Leonel Calderón

Carlos Hernández

Rodrigo Parra

Emiliano Rodríguez

Aarón Correa

Anwar Ben Rhouma.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas contra el América?

El amistoso entre Chivas y América se jugará este domingo 4 de octubre, a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Oakland-Alameda County Coliseum, ubicado en California. El encuentro forma parte del Tour Rebaño 2026 y permitirá al Guadalajara mantener actividad durante la pausa de la Liga BBVA MX.