Estas son las 11 bajas que tendrá Chivas para el Clásico Nacional contra América

Este fin de semana la Liga BBVA MX tendrá un parón de actividades gracias a la primera fecha FIFA luego de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, esto no exime que algunas instituciones mexicanas, como América y Chivas, disputen duelos amistosos para mantener el ritmo de juego.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De hecho, Chivas y América protagonizarán un Clásico Nacional en suelo norteamericano el domingo 4 de octubre. Y si bien este tiene un tinte de amistoso, la realidad es que el Guadalajara no parte como favorito considerando las 11 bajas que tendrá para este compromiso.

¿Cuáles serán las bajas de Chivas para el duelo ante el América?

Lo primero a tener en cuenta es que Chivas prestó a seis de sus jugadores a la Selección Mexicana de Futbol, misma que disputó sus primeros dos duelos amistosos y que se prepara para el siguiente compromiso ante las Barras y las Estrellas este mismo fin de semana.

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Diego Campillo, Hugo Camberos, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado vieron acción ante Perú 🔥#RojiblancosDeSelección 🐐 pic.twitter.com/8tuvJhmVYh — CHIVAS (@Chivas) September 30, 2026

Es así como Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval no podrán ver acción en este Clásico Nacional frente al América, bajas que son representativas toda vez que, al menos cuatro de estos, son titulares en el esquema de Gabriel Milito.

Sin embargo, Chivas tampoco podrá contar con cinco elementos más por distintas circunstancias. Los primeros tres son Ángel Chávez, Smir Inda y Sebastián Liceaga por su aporte a la Selección con límite de edad, mientras que Bryan González y Miguel Tapias tampoco estarán presentes por lesión.

¿Cuándo es el próximo partido oficial de Chivas?

Luego del compromiso amistoso que vivirá frente al América, Chivas tendrá que prepararse para la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde se medirá al Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío a llevarse a cabo el 10 de octubre a las 7 de la noche.