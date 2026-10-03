Estos son los candidatos que podrían llegar a Chivas si sale Hugo Camberos; uno es del América

En los últimos días ha surgido un fuerte rumor respecto a la posibilidad de que Hugo Camberos deje a las Chivas del Guadalajara, pues de acuerdo con distintos rumores el canterano del conjunto rojiblanco habría sido buscado por distintos equipos de la primera división de Grecia.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Hugo Camberos, quien aún no supera los 20 años de edad, ha comenzado a llamar la atención por su agresivo estilo de juego en el mano a mano, lo cual habría convencido a distintas escuadras de Grecia. Ahora bien, ¿quién sería su reemplazo en Chivas si se concreta su salida?

¿Qué candidatos podrían llegar a Chivas si se confirma la salida de Hugo Camberos?

De acuerdo con información de El Futbolero, Chivas estaría analizando a tres candidatos que podrían reforzar al plantel en caso de que Hugo Camberos decida salir del mismo. Eso sí, la fuente señala que este elemento llegaría a reforzar la zona defensiva y no el ataque como se esperaba.

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El Futbolero menciona que una de las opciones llegaría precisamente del Club América a través de Ramón Juárez, quien ha tenido algunos minutos en el terreno de juego pero que, sin embargo, no ha logrado establecerse como titular ni con André Jardine ni ahora con Guillermo Almada.

Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Everardo López, una de las joyas en defensa que tienen los Diablos Rojos del Toluca. Finalmente, otro jugador puesto sobre la mesa es el de Víctor Guzmán, quien sobresalió con Xolos y que ahora forma parte de Rayados de Monterrey.

¿Hugo Camberos estará en la Copa Mundial de la FIFA 2030?

El canterano de las Chivas recientemente fue convocado por la Selección Mexicana de Rafael Márquez para disputar los duelos de esta Fecha FIFA, por lo que, si mantiene o aumenta el nivel mostrado en el campo, podría ser una de las sorpresas para el Mundial del 2030.