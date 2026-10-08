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Clásico Tapatío: la joya de Atlas que hoy está en Chivas

Un futbolista con pasado en Atlas ahora juega en las Chivas de Guadalajara y sorprende a todos

Clásico Tapatío: la joya de Atlas que hoy está en Chivas

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Chivas sufre otra sensible baja para el Clásico Tapatío frente a Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2026, el equipo rojiblanco también tiene entre sus filas a un joven talento que conoce muy bien a su próximo rival. Se trata de Hugo Mata, mediapunta que se formó en las fuerzas básicas de los Rojinegros antes de llegar al Rebaño Sagrado.

Mientras que despiden a exjugador de Chivas tras romperse la rodilla, Gabriel Milito continúa trabajando con un plantel que tiene varias bajas para el duelo frente a Atlas. En la plantilla está el futbolista con pasado en los “Zorros”.

Hugo Mata

Hugo Mata, la joya de Atlas que ahora busca una oportunidad en Chivas

Hugo Mata forma parte de la Sub-21 de Chivas y es un futbolista bien valorado dentro de la institución. El mediapunta incluso ya tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito, por lo que comienza a acercarse a una posible oportunidad en Primera División.

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Su historia tiene un detalle especial por el rival que tendrá Chivas este fin de semana. Mata se formó en las fuerzas básicas del Atlas, el acérrimo rival del conjunto rojiblanco.

Hugo Mata está en la mira de Gabriel Milito

En el último partido amistoso frente al América, el joven futbolista no fue considerado por Milito. Sin embargo, todavía deberá mantener su evolución en las categorías inferiores para volver a estar en el radar del entrenador argentino.

Los últimos jugadores que han jugado en Chivas y Atlas

El intercambio de futbolistas entre ambos clubes no es algo nuevo. A lo largo de los años, varios jugadores han vestido las camisetas de Chivas y Atlas, algo que adquiere una dimensión especial por la histórica rivalidad entre las dos instituciones.

Chivas vs Querétaro, Clausura 2026
El mejor jugador de Chivas en el Clausura 2026 cuesta 500 mil euros|Crédito: @Chivas / X

Entre los nombres más recordados aparecen Omar Bravo, Isaac Brizuela, Antonio Briseño, Cristian Calderón y Oswaldo Sánchez.

Los detalles de Atlas vs. Chivas en el Clásico Tapatío

Ahora, Atlas y Chivas volverán a encontrarse en una nueva edición del Clásico Tapatío. El duelo de la Jornada 11 del Apertura 2026 tendrá a dos proyectos que buscan consolidarse, aunque el Rebaño Sagrado llegará condicionado por las bajas de Omar Govea y Luis Romo.

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