Henry Martín tiene una amenaza en el Club América y lo sabe más que nadie

Henry Martín parece haber regresado a su mejor nivel bajo la dirección técnica de Guillermo Almada en el Club América. Actualmente, el delantero ocupa el puesto de máximo goleador del Apertura 2026 dentro del equipo con siete anotaciones, dejando en claro que todavía tiene mucho por dar a sus 33 años. Sin embargo, no deberá bajar la guardia, ya que Miguel Borja viene encendido.

El colombiano llegó a Coapa en este mercado de verano y rápidamente se coló entre los goleadores del conjunto azulcrema. Pese a no ser titular, el exPalmeiras ya suma cinco anotaciones desde su debut y se posiciona como una de las principales amenazas de Henry Martín pensando en los próximos compromisos que deba enfrentar el América.

Miguel Borja acecha la titularidad en el América

A estas alturas, Borja está esperando un tropiezo de Henry para poder adueñarse del puesto de delantero centro en el América. Si bien es cierto que el mexicano es el máximo goleador del equipo, su promedio de gol es inferior al colombiano. Según las métricas de SofaScore, Henry Martín marca cada 121 minutos jugados, mientras que Miguel Borja logra convertir cada 42 minutos de juego.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

No obstante, se trata de una competencia beneficiosa para el América. Desde hace tiempo el equipo no contaba con dos delanteros de garantías y Almada sabe que puede contar con cualquiera de ambos en caso de necesitar goles. Además, eleverá la competencia entre los dos jugadores: uno buscará mantenerse como titular, mientras que el otro intentará quitarle el lugar a su compañero.

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Henry y Borja son la principal arma ofensiva del América

A pesar de que los dos jugadores no comparten ataque en simultáneo dentro del conjunto azulcrema, acumulan un total de 12 goles convertidos en el Apertura 2026. Esto significa que gran parte de los tantos anotados por el América provienen de sus dos delanteros. Hasta el momento, las Águilas acumulan 32 goles en la fase regular, siendo el equipo más goleador del torneo hasta ahora.

También aparece Brian Rodríguez, quien con su gol frente a Atlas también alcanzo la cifra de cinco anotaciones. Está claro que el América es un equipo de temer en cuanto a ataque y quedó demostrado con los números de sus delanteros. Hoy este poderío ofensivo coloca a las Águilas como único líder del Apertura 2026 con 27 unidades, a 5 de su más cercano perseguidor y con un partido pendiente por disputarse.