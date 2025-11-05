Club Brujas 0-0 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 4 de la Champions League, marcador online

Este miércoles 5 de noviembre del 2025, en la jornada 4 de la Champions League se enfrentan Club Brujas vs Barcelona.

El encuentro se jugará en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Jan Breydel Stadium. Los belgas, en el puesto 25 de la tabla con tres puntos, buscan recuperarse tras derrotas ante Atalanta (2-1) y Bayern (4-0), aunque ganaron 4-1 a Monaco en casa.

Barcelona, en el lugar 14 con 6 puntos, llega tras vencer 6-1 a Olympiacos y Newcastle 2-1 pero terminó perdiendo ante PSG 2-1.

El equipo culpe tendrá las ausencias de Pedri, Raphinha, Andreas Christensen, Marc-André ter Stegen, Gavi y Joan García.