Colombia 0-0 Bolivia en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la jornada 17 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial Mexico 2026 HOY jueves 4 de septiembre?; marcador online

La Selección de Colombia recibirá a su similar de Bolivia en un compromiso vital para ambos en busca de la clasificación al Mundial del próximo año. Los Cafetaleros parten como favoritos para llevarse las tres unidades y acercarse aún más al boleto de la fiesta del futbol, pero, los bolivianos querrán sacar unidades y soñar con un Mundial que sería histórico para ellos.

Con Argentina, Brasil y Ecuador ya con boleto asegurado, solo hay tres tickets directos y un repechaje para cuatro selecciones. Por ello, en esta jornada 17 de las eliminatorias es vital sacar unidades y dejar rezagados a los rivales. Hoy, un triunfo de Colombia significaría la clasificación al Mundial 2026.