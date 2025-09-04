deportes
¡BRILLANTE! Messi marca doblete ante Venezuela en su último juego con Argentina en Buenos Aires

Con dos goles de Lionel Messi y un tanto más de Lautaro Martínez, la Selección Argentina se hizo de los tres puntos ante Venezuela en el Estadio Monumental

Lionel Messi con la Selección Argentina
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
No pudo haber mejor despedida para Lionel Messi. El astro argentino ha disputado su último partido de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina en Buenos Aires.

Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, certamen para el que la Albiceleste ya tiene boleto asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3-0 a Venezuela en la cancha del Estadio Monumental. Un doblete de Leo Messi al 39' y 80', junto con un tanto más de Lautaro Martínez al 76' le dieron la victoria al equipo Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Bajo una ovación en la cancha de River Plate, Lionel Messi estuvo presente los 90 minutos del encuentro en el que los aficionados presentes corearon su nombre en repetidas ocasiones.

Tras la victoria ante La Vinotinto en la Fecha 17 de las Eliminatorias de Conmebol, el siguiente compromiso de Argentina es el martes 9 de septiembre visitando a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Por su parte, Venezuela tiene como rival a Colombia.

Argentina recibe vs Venezuela en la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Este será el último partido de Lionel Messi de las eliminatorias de Conmebol en 2026, del cual podrás disfrutar el resultado del partido en vivo y gratis por Azteca Deportes.

Dirigidos por Lionel Scaloni, la Albiceleste encara el partido en el Estadio Monumental con el boleto en la mano para el Mundial del año entrante, pues lideran la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos. Por su parte, ‘La Vinotinto’ necesita sumar por lo menos cuatro unidades para tener posibilidades de clasificarse a la Copa del Mundo de 2026. En caso de que el cuadro comandado por Fernando Batista logre sacar el triunfo frente a Argentina como visitante, si Colombia vence a Bolivia podrían asegurar la repesca en esta Jornada 17.

Selección Argentina
