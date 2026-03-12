CONFIRMADO: Comisión Disciplinaria oficializa CASTIGOS a América y Chivas para la Jornada 11 del Clausura 2026

De cara a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, América y Chivas tienen bajas en sus respectivos cuerpos técnicos. Mediante su sitio oficial, la Comisión Disciplinaria dio a conocer castigos para los auxiliares del cuadro azulcrema y la escuadra rojiblanca, elementos que fueron suspendidos durante un partido en la Liga BBVA MX Femenil.

De acuerdo al reporte disciplinario, Juan José Torres y José Francisco Fernández, auxiliares del América y Chivas respectivamente, no van a poder estar en los banquillos de sus equipos debido a la Causal 2: "Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada (Expulsión)", señala el expediente.

Y es que ambos auxiliares fueron expulsados durante el Clásico Nacional de la Jornada 10, partido que se disputó el pasado 10 de marzo con victoria para Chivas por marcador de 3-2 en el Estadio Akron. Cabe recordar, que el Clásico de México había sido reprogramado por la situación que se vivió hace unas semanas en Guadalajara.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, el 'Rebaño Sagrado' marcha en el segundo puesto de la tabla general con 25 puntos, resultado de ocho victorias, un empate y una derrota. Por su parte, el América ocupa el quinto puesto con 21 unidades tras seis triunfos, tres juegos igualados y un partido perdido.

Para la Jornada 11, Chivas no va a tener actividad este fin de semana debido a que su juego frente a Juárez fue reprogramado para el 20 de abril. Mientras que el América se va a medir a León este viernes 13 de marzo.