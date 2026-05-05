ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria da resolución sobre la supuesta alineación indebida del América

El América sigue vivo en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y no solo por el empate que sacaron a tres goles ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Banorte en el juego de ida. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol resolvió que no hubo alineación indebida y todo se quedará en una sanción económica para el cuadro de Coapa.

A través de un comunicado oficial, la Comisión explicó el caso: “La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustitución de jugadores….la referida omisión no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del reglamento de competencia de la Liga BBVA MX.”, destaca el escrito.

Multa para América

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria recalcó que las Águilas sí incumplieron el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas. Por ello, serán sancionadas económicamente por la FMF y además, recalcó que la Comisión de Árbitros se encargará de sancionar o no al cuerpo arbitral que dirigió el juego encabezado por el silbante Luis Enrique Santander.

Finalmente, cerraron el caso y el partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta sigue en pie y todo se se definirá en el terreno de juego. Cabe recordar que, el club de Coapa tiene que ganar por cualquier marcador si quiere avanzar a semifinales, mientras que, a Pumas le beneficia el empate en el global para meterse entre los cuatro mejores clubes del presente semestre.