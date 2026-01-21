¿Cómo le ha ido a Chivas en torneos cortos cuando inicia con 3 victorias en fila?

El Rebaño Sagrado ha comenzado el torneo con paso perfecto, sumando 9 puntos tras tres victorias consecutivas que lo colocan como líder en solitario de la tabla general. En la Jornada 1, Chivas venció 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque. En la segunda fecha, el equipo se impuso 1-0 a FC Juárez como visitante, con un gol en tiempo agregado que selló el triunfo en la frontera. Finalmente, en la Jornada 3, derrotó 2-1 a Querétaro en casa, con anotaciones de Armando González y Roberto Alvarado.

Este inicio ideal genera entusiasmo entre los seguidores rojiblancos, quienes ven en Milito un proyecto consolidado tras el cierre del Apertura 2025. Sin embargo, la historia llama a la prudencia: esta es la sexta ocasión en la era de torneos cortos que Guadalajara arranca con tres triunfos al hilo, pero en ninguna de las cinco previas logró traducirlo en éxito mayor, ni siquiera llegando a la final.

- Invierno 1997 (con Ricardo Ferretti): victorias ante Celaya, Atlas y Tecos; terminó 5° y eliminado por América en cuartos de final (4-1 global).



- Invierno 1999 (Ferretti): triunfos vs Morelia, Puebla y Tigres; 5° lugar, cayó ante América en cuartos (1-0 global).



- Bicentenario 2010 (José Luis Real): sobre Toluca, Tigres y Tecos; finalizó 2°, pero eliminado en cuartos por Morelia (5-2 global).



- Clausura 2019 (José Saturnino Cardozo): ante Tijuana, Cruz Azul y Toluca; terminó 14° y fuera de liguilla.



- Apertura 2023 (Veljko Paunovic): vs León, San Luis y Necaxa; 5° puesto, eliminado por Pumas en cuartos.

Aunque el presente ilusiona con un equipo ordenado, goleador y sólido (cinco goles a favor y uno en contra), los antecedentes recuerdan que un buen comienzo no garantiza el título. Chivas, que no levanta la Liga desde el Clausura 2017, deberá mantener la consistencia en las próximas fechas ante Atlético de San Luis, Mazatlán y el Clásico vs América para romper esa maldición histórica y pelear por algo grande.