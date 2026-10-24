Lamine Yamal enciende El Clásico y lanza ADVERTENCIA a jugador del Real Madrid: “Me lo voy a comer”

Uno de los platos fuertes de este fin de semana estará en LaLiga con una nueva edición del Clásico entre Barcelona y Real Madrid, partido que corresponde a la Jornada 10 del campeonato español. En la antesala de este esperado cruce, Lamine Yamal calentó el clima y le envió una advertencia a Marc Cucurella, futbolista del cuadro merengue.

"Le he dicho que va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque me lo voy a comer", fue lo que expresó entre risas el juvenil que tiene el Barcelona en una entrevista para COPE. Dicha respuesta surgió sobre la consulta de que si ambos ya habían imaginado como serían sus enfrentamientos en cancha durante este duelo.

Este cruce entre ambos futbolistas se debe a que Cucurella deberá detener al ‘10’ del Barça durante El Clásico debido a que se desempeña como lateral por izquierda, sector donde atacará su compatriota de la Selección Española. Y es que el Real Madrid deberá prestar especial atención en Yamal, quien ya puso a trabajar a José Mourinho.

|Crédito: Real Madrid

José Mourinho revela cómo parará a Lamine Yamal

El entrenador del Real Madrid sabe que no será sencillo neutralizar a la figura del Barcelona debido a su calidad técnica, sin embargo, reveló que su habilidad con el balón no modificará su parado táctico dentro del campo de juego. El portugués será fiel a su estilo y, según lo mencionado en conferencia de prensa, no hará cambios significativos respecto a su equipo habitual.

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"Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia y esto no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de súper calidad", fue lo que expresó Mourinho horas antes del encuentro.

|REUTERS

¿Cuándo y a qué hora se jugará Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El Barcelona recibirá al Real Madrid este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. El primer Clásico de la temporada 2026/27 comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, es decir, a las 21:00 horas de España.

De esta manera, Lamine Yamal tendrá la oportunidad de respaldar sus palabras ante su afición, mientras que el conjunto de José Mourinho buscará frenar al ataque azulgrana en uno de los partidos más esperados del campeonato español.